LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Sondershausen (ots) - Insgesamt vier Restmülltonnen sind am Sonntag, gegen 16 Uhr, Am Sportzentrum aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten und vollständig abgebrannt. Durch das Feuer wurden außerdem in der Nähe befindliche Müllcontainer und eine Garage in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

