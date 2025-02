Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengebäude

Fulda (ots)

Einbruch in Firmengebäude

Eichenzell. Eine Firma in der Straße "Zum Lingeshof" in Welkers war zwischen Freitagabend (14.02.) und Montagmorgen (17.02.) Ziel unbekannter Täter. Indem sie ein Fenster einschlugen, verschafften sich die Langfinger unerlaubt Zutritt. Aus dem Inneren entwendeten sie eine größere Menge an Kupferspulen und flüchteten. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell