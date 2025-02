Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienwohnhaus - Kennzeichen entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienwohnhaus

Lauterbach. Ein Einfamilienwohnhaus in der Straße "Am Wörth" war am Montag (17.02.), zwischen 12 und 14 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger verschafften sich unerlaubt Zutritt und entwendeten aus dem Inneren eine Geldbörse mit Bargeld. Sie verursachten einen Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Alsfeld. Von einem VW Tiguan, der auf einem Parkplatz in der Aulastraße in Eifa geparkt war, entwendeten Unbekannte zwischen Sonntagabend (16.02.) und Montagmorgen (17.02.) die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-R 331". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell