Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzungsmeldung: Polizeiliche Bilanz zum Rosenmontag

Fulda

Fulda. Nach dem Ende des Fastnachtsumzuges in Fulda nutzen viele Närrinnen und Narren die Gelegenheit, in der Innenstadt von Fulda weiterzufeiern. Wie bereits über den Tag hinweg, feierten die allermeisten Gäste ausgelassen und friedlich. Nur vereinzelt musste die Polizei tätig werden.

Nachdem um 19 Uhr die Außenbewirtung sowie die Außenbeschallung der Standbetreiber und Gaststätten eingestellt wurde, verließen ab 20 Uhr viele Besucher das Gaststättenviertel. In den Lokalitäten war weiterhin ein hohes Besucheraufkommen festzustellen.

Auf der "RoMo-Party" im Museumshof befanden sich in der Spitze etwa 1.200 Besucher. Auch dort hatten bis 21 Uhr viele Gäste die Veranstaltung verlassen.

Über den Abend hinweg kam es im Innenstadtbereich vereinzelt zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen Personen. Der Grund dafür war oftmals übermäßiger Alkoholkonsum.

In einem Fall, gegen 19:50 Uhr, öffnete ein Unbekannter die Fahrertür eines auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums parkenden Pkw in der Straße "Am Rosengarten" und attackierte einen 64-jährigen Insassen aus bisher unbekannten Gründen mit Schlägen und Tritten. Der 64-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Danach entfernte sich der Täter, der vom Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden kann, in Richtung Neuenberg: männlich, 50 bis 55 Jahre alt, lichte, graue Haare, hinten bis zum Nacken. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0.

Gegen 21:30 Uhr meldete sich im Bereich Jesuitenplatz eine Frau bei den Einsatzkräften, um eine sexuelle Belästigung anzuzeigen. Die Beamten konnten zeitnah einen Tatverdächtigen ermitteln. Dieser soll der Frau an die Brust gefasst haben.

Gegen 0.30 Uhr war dann nahezu kein Besucheraufkommen im Gaststättenviertel mehr feststellbar.

(PB)

Polizeipräsidium Osthessen