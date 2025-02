LPI-J: Pärchen mit politischem Ansinnen unterwegs

Jena (ots) - Erheblichen Schaden verursachten Unbekannte am vergangenen Wochenende in einem Parkhaus eines ehemaligen Einkaufscenters in der Friedrich-Zucker-Straße. In den Parkebenen ließen sie Löschwasser auslaufen, verursachten mutwillig einen kleinen Brand und lösten mehrere Brandmelder aus. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz und führten erste Sicherungsmaßnahmen durch. Darunter wurden auch die Videoüberwachungen in Augenschein genommen. Die Ermittlungen ...

