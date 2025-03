Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (27.02.) bis Sonntag (02.03.) parkte ein Bad Hersfelder seinen schwarzen Skoda auf verschiedenen Parkplätzen in der Hersfelder Innenstadt. Der Geschädigte stellte am Sonntagnachmittag (02.03.), gegen 16:00 Uhr, einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Gleichzeitig bemerkte er das Fehlen seines hinteren Kennzeichens HEF-WA 810. Der Schaden beträgt circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld. Am Sonntag (02.03.), 18.30 Uhr, befuhr ein Opel-Corsa-Fahrer aus Bad Hersfeld die Homberger Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Homberger Straße in entgegengesetzte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte dieser die mittlere Fahrbahnbegrenzung und touchierte den linken Außenspiegel des Opel Corsas. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bebra. Im Zeitraum von Freitag (28.02.), 17.00 Uhr, bis Samstag (01.03.), 13.45 Uhr, parkte eine 33-Jährige aus Bebra ihren grauen Nissan in der Kasseler Straße auf den dortigen Parkplätzen. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug im Bereich der Heckklappe beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt ungefähr 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg, Tel. 06623/937-0 oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell