Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in EDEKA-Markt

Vogelsberg (ots)

Homberg. Am Freitagmorgen (28.02.), 0 Uhr bis 1:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den EDEKA-Markt in der Ohmstraße in Ober-Ofleiden ein. Dort durchsuchten sie in einer Lagerhalle mehrere Schränke und entwendeten Münzgeld, Getränke, Tabak und eine dreistellige Anzahl an Zigarettenpackungen im Gesamtwert von circa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

