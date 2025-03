POL-OH: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Vogelsberg (ots) - Lauterbach/Lautertal. In der Nacht zu Sonntag (02.03.) drangen Unbekannte in das Vereinsheim in der Eichelhainer Straße in Engelrod sowie in das Sportlerheim "Am Zickmantel" in Frischborn ein. Hierbei zerstörten die Täter jeweils ein Fenster im rückwärtigen Bereich und durchsuchten anschließend sämtliche Räume und Schränke der Vereinsheime. Nach aktuellen Erkenntnisse wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. ...

