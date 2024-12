Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Unfallflucht

Braunschweig (ots)

Ziegelweg, 05.12.24, 17:30h

Fußgängerin verletzt

Am frühen Donnerstagabend kam es auf dem Ziegelweg in der Südstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 71-jährige Braunschweigerin ging auf dem Ziegelweg linksseitig in Richtung Heidehöhe. Dort wurde sie von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren, stürzte und wurde dadurch verletzt. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt, ohne sich nach dem Befinden der Dame zu erkundigen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Geschehens. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

