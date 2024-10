Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Zum Abschluss noch einmal 360 Euro

Schalksmühle (ots)

Michaela Spano vom Bauernlädchen am Rathausplatz ist - zusammen mit ihren Kundinnen und Kunden - eine treue Unterstützerin der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle. Mit ihrer Aktion, Käseenden gegen eine Spende für die Feuerwehr zu verkaufen, hat sie viel Geld für die Jugendarbeit der Feuerwehr gesammelt. Nun schließt Frau Spano ihr Bauernlädchen. Zum Abschluss übergab sie noch einmal 360 Euro Spendengeld an den Leiter der Feuerwehr Schalksmühle, Dirk Kersenbrock. Er dankte Frau Spano und ihren Kunden für das ganz und gar nicht alltägliche Engagement für das Ehrenamt in der Feuerwehr und damit letztlich für die Gemeinde Schalksmühle insgesamt. Liebe Frau Spano, wir wünschen Ihnen alles Gute für den neu eingeschlagenen Weg!

