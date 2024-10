Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandgeschehen in Doppelhaus

Greiz (ots)

Greiz: Feuerwehr und Polizei wurden in den Morgenstunden des heutigen Tages (08.10.2024 gegen 02:40 Uhr) zu einem Wohnhausbrand in die Raunerstraße gerufen. Das Doppelhaus befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand. Eine 66-jährige Anwohnerin konnte das Gebäude selbstständig verlassen, wurde jedoch schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Im Zuge der Löscharbeiten wurde in dem Wohnhaus eine leblose Person aufgefunden. Die KPI Gera hat unverzüglich die Ermittlungen zur Identität der aufgefundenen Person und zur Brandursache aufgenommen. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Schadensumme beläuft sich derzeitig auf einen mittleren sechststelligen Wert. Die Pressestelle der LPI Gera wird nachberichten. (AK)

