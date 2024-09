Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Weißer Citroen Y gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Münsterstraße nicht nur einen weißen Citroen Y vom Gelände eines Autohauses gestohlen. Auch einen Satz Kennzeichen mit Recklinghäuser Ortskennung nahmen Diebe mit. Die Tatzeit liegt zwischen 8 Uhr am 11.09.24 und 13.30 Uhr am Dienstag (17.09.24). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell