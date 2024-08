Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Löschgruppen Schalksmühle und Dahlerbrück üben für den Ernstfall

Schalksmühle (ots)

Ohne Ausbildung, Übungen und eine gute Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und dem eigenen Nachwuchs können wir die gute Leistung bei echten Einsätzen nicht beibehalten - und das ist keine Option. Daher fanden am vergangenen Freitag gleich zwei Übungen statt:

Die Löschgruppe Schalksmühle übte zusammen mit der Jugendfeuerwehr Schalksmühle auf dem Gelände des Transportunternehmens von unserem Kameraden Carsten Koch. Angenommen wurde, dass ein Arbeiter beim Schweißen einen Unfall erlitt, unter dem LKW eingeklemmt wurde und das Fahrzeug durch das Schweißen in Brand geriet. Die Jugendfeuerwehr übernahm diesen Einsatz. Hierbei wurde sie von den aktiven Einsatzkräften unterstützt und angeleitet. Der Brand wurde gelöscht, eine Achse des LKW wurde mittels Hebekissen angehoben und der Patient konnte gerettet werden. "Die Kinder und Jugendlichen hatten, ebenso wie die Mitglieder der Löschgruppe Schalksmühle, viel Spaß bei der Übung. Zudem sah man, dass der Feuerwehrnachwuchs in Schalksmühle bereits jetzt gut ausgebildet ist.", freute sich Tobias Katte, als Chef der Jugendfeuerwehr.

Die Löschgruppe Dahlerbrück übte zusammen mit dem Löschzug Breckerfeld an der Glörtalsperre. Dort wurde angenommen, dass es zu einem Unfall bei einer Planwagenfahrt gekommen ist. Die defekten Bremsen des Treckers der den Planwagen zog, sorgten für ein Bremsversagen und führten zu einem Brand des Treckers. Eine Person wurde in Folge des Unfalls unter dem Planwagen eingeklemmt. Weitere Personen wurden verletzt. Im Fokus stand hier die schnelle technische Rettung des Eingeklemmten und die Versorgung von mehreren Verletzten gleichzeitig. Aufgrund der Sperrung der Hauptzufahrt zur Glörtalsperre, war diese Übung aber auch wichtig, weil die Beteiligten Einsatzkräfte auch bei realen Einsätzen an der Glörtalsperre zusammenarbeiten. Die Zufahrt über andere Wege wurde daher ebenso "geprobt", wie die Erstversorgung von Verletzten, wenn der Rettungsdienst nicht sofort an der Einsatzstelle ist.

