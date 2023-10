Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Wohnungseinbruch in der Berliner Straße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Dienstag (10.10.2023) zwischen 19:00 Uhr und 20:45 Uhr in der Berliner Straße in Waldenbuch in ein Wohnhaus ein und versuchten vermutlich anschließend erfolglos in ein weiteres angrenzendes Wohnhaus einzudringen. Um in das erste Haus zu gelangen, hebelten sie eine Terrassentür auf und durchwühlten im Inneren dann diverse Möbelstücke. Hierbei fiel ihnen vermutlich Schmuck in die Hände. Nachdem sie daran gescheitert waren, auch in das benachbarte Haus einzudringen, machten sich die Täter aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

