POL-OH: Rosenmontag 2025 in Osthessen: Polizei zieht Bilanz

Osthessen. Die Höhepunkte der Fastnacht wurden auch in diesem Jahr in Osthessen ausgelassen gefeiert. Zahlreiche Menschen kamen zusammen, um bei strahlendem Sonnenschein an den bunten Umzügen und Veranstaltungen teilzuhaben. Die Polizei war osthessenweit im Einsatz, um für einen sicheren Ablauf zu sorgen. Insgesamt verlief der Tag weitestgehend friedlich.

Rosenmontagsumzug in Fulda

Fulda stand am Rosenmontag erneut im Zeichen des närrischen Treibens. Rund 70.000 Menschen verfolgten ab 13.33 Uhr den größten Umzug Hessens mit etwa 4.000 Aktiven durch die Innenstadt. Nach rund vier Stunden hatten alle Gruppen die Strecke absolviert. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens und der entsprechend notwendigen Verkehrsmaßnahmen kam es im Innenstadtbereich noch einige Zeit länger zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Während des Umzuges war die Polizei aufgrund verschiedener Anlässe im Einsatz. So kam es beispielsweise über den Nachmittag hinweg entlang der Umzugsstrecke vereinzelt zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen Personen. Der Grund dafür war oftmals übermäßiger Alkoholkonsum. Hinzu kommen zwei Anzeigen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. In beiden Fällen konnten bereits Tatverdächtige ermittelt werden. Außerdem wurden zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz - aufgrund des Mitführens einer Anscheinswaffen (Plastikmesser) und eines Messers - eingeleitet. Darüber hinaus trafen die Beamten bei einer Personenkontrolle eine Person an, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Der 27-Jährige Mann konnte durch die Zahlung des entsprechenden Geldbetrags seine Verhaftung abwenden.

Weitere Veranstaltungen

- Büchenberg: Etwa 6.000 Menschen verfolgten den dortigen Umzug, an dem sich rund 1.200 Närrinnen und Narren aktiv beteiligten. Anschließend wurde im Ortskern ausgelassen weitergefeiert. - Hünfeld: Der dortige Umzug mit rund 1.400 Teilnehmenden lockte rund 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. - Grüsselbach: Am örtlichen Umzug waren etwa 800 Feiernde zu Gast. - Hilders: Etwa 3.000 Besucher feierten beim Umzug, an dem 300 Aktive teilnahmen. - Mittelkalbach: Rund 500 Personen nahmen aktiv am Umzug teil, begleitet von etwa 1.900 Zuschauern. - Hosenfeld: Hier feierten rund 2.000 Menschen den Rosenmontag. - Schweben: An der Veranstaltung beteiligten sich etwa 200 Gäste. - Blankenau: Rund 100 Personen verfolgten den närrischen Umzug. - Rückers: Die Fastnachtsfreunde in Rückers zählten etwa 800 Feiernde. - Eiterfeld: Die aktiven Närrinnen und Narren in Eiterfeld duften sich über 5.000 Zuschauer freuen.

Alle Umzüge verliefen friedlich und aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.

Landkreis Vogelsberg

Auch in der Region Vogelsberg fanden einige große Veranstaltungen statt:

- Herbstein: Der Umzug in Herbstein erfreute sich großer Beliebtheit und zog 3.500 Gäste an. - Hörgenau: Hier feierten rund 1.000 Besucherinnen und Besucher den Rosenmontag.

Fazit der Polizei

Die Polizei Osthessen zieht eine positive Bilanz des diesjährigen Rosenmontags. Im gesamten Einsatzgebiet blieb es überwiegend ruhig, größere Zwischenfälle wurden nicht verzeichnet. Die Verkehrskontrollen zeigten, dass die meisten Autofahrenden verantwortungsvoll handelten und auf Alkohol verzichteten.

Die Einsatzkräfte danken allen Bürgerinnen und Bürgern für das rücksichtsvolle Verhalten.

(PB)

