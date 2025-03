Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Sachbeschädigung an Lebensmittelgeschäft - Taschendiebstahl

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Lebensmittelgeschäft

Petersberg. In der Zeit von Samstag (01.03.) bis Montag (03.03.) warfen Unbekannte Steine gegen eine Glastür eines Lebensmittelmarktes in der Schulstraße in Petersberg-Steinau. Die Tür wurde dabei stark beschädigt. Es gelang den Tätern jedoch nicht, in das Gebäude zu gelangen. Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebstahl

Fulda. Am Montag (03.03.), 17 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter die Handtasche einer 18-Jährigen. Die Geschädigte stand zum Zeitpunkt des Diebstahls vor einem Dönerladen am "Borgiasplatz", als der Täter von hinten an diese herantrat und die Handtasche an sich nahm und weglief. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf ungefähr 600 Euro.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 180cm bis 190cm groß, schwarze Haare, dunkle Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

