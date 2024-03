Polizei Homberg

POL-HR: Borken - Versuchter Einbruch in einen Lebensmittelmarkt - 40-jähriger Mann aus Borken vorläufig festgenommen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.03.2024:

Borken

Versuchter Einbruch in einen Lebensmittelmarkt - 40-jähriger Mann aus Borken vorläufig festgenommen

Tatzeit: Sonntag, 17.03.2024, 22:19 Uhr

Ein 40-jähriger Tatverdächtiger aus Borken wurde am Sonntag, 17.03.2024, vorläufig festgenommen, da er versuchte in einen Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Borken einzubrechen.

Anwohner hatten am Sonntagabend laute Geräusche aus dem Bereich des Lebensmittelmarktes wahrgenommen und hatten Nachschau gehalten. Hierbei entdeckten sie den Tatverdächtigen und alarmierten die Polizei. Der 40-jährige Tatverdächtige flüchtete daraufhin vom Tatort, wurde aber durch weitere beherzte Zeugen verfolgt. Die Zeugen hatten auch versucht den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, wobei sich dieser immer wieder los riss. Wenig später gelang es einer Polizeistreife den Tatverdächtigen im Innenstadtbereich von Borken vorläufig festzunehmen.

Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der alkoholisierte Tatverdächtige vergeblich versucht hatte die Eingangsglasschiebetür des Lebensmittelmarktes aufzubrechen, wobei diese auch beschädigt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Der Tatverdächtige wurde zwecks Sachbearbeitung auf die Polizeistation nach Homberg verbracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Aufgrund der Alkoholisierung wurde bei dem Tatverdächtigen auch eine Blutentnahme durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Homberg geführt.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell