Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Mountainbike gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.03.2024:

Schwalmstadt

Mountainbike gestohlen

Tatzeit: Samstag, 16.03.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 17.03.2024, 15:00 Uhr

Unbekannte Täter haben im angegebenen Tatzeitraum ein Mountainbike von einem Hinterhof in der Fritzlarer Straße in Schwalmstadt-Treysa gestohlen. Das Mountainbike der Marke CUBE mit den Farben grau/rot wurde durch den Besitzer an einem dortigen Regenfallrohr angeschlossen. Die unbekannten Täter entfernten das Fahrradschloss auf unbekannte Art und Weise und entwendeten im Anschluss das Mountainbike im Wert von 1000,- EUR.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell