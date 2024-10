Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bundesgebiet: Erfolgreicher Schlag gegen Kindesmissbrauch - Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) und Polizei Duisburg laden zur Pressekonferenz ein

Duisburg (ots)

Die Pressemeldung wird im Namen des Polizeipräsidiums Duisburg veröffentlicht, da sich ein Durchsuchungsobjekt im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz befindet:

Im Zeitraum vom 24. bis 28. September 2024 fand unter Sachleitung der ZAC NRW ein durch das Polizeipräsidium Duisburg geführter Großeinsatz in sechs Bundesländern statt. Im Rahmen des Einsatzes wurden in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sieben Durchsuchungsbeschlüsse und sechs Untersuchungshaftbefehle vollstreckt sowie umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Dem Einsatz, bei dem auch Spezialeinheiten und Spezialkräfte - darunter Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, IT-Experten und Datenträgerspürhunde - eingesetzt waren, liegt ein bei der ZAC NRW geführtes Ermittlungsverfahren zugrunde, das sich gegen führende Hintermänner einer Darknet-Plattform richtet.

Über erste Ermittlungsergebnisse wird die Polizei Duisburg gemeinsam mit der ZAC NRW in einer Pressekonferenz informieren, die am 8. Oktober um 10 Uhr im Atrium der HSPV NRW, Wuhanstraße 10 in Duisburg stattfindet.

An der Pressekonferenz nehmen der Minister der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen - Dr. Benjamin Limbach, der Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen - Herbert Reul, der Leiter der ZAC NRW - Leitender Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, der Polizeipräsident der Duisburger Polizei - Alexander Dierselhuis und der Leiter der Ermittlungskommission - Kriminalhauptkommissar Kai-Arne Gailer teil.

Um eine Akkreditierung für die Pressekonferenz bitten wir bis Freitag, 4. Oktober, 12:00 Uhr per E-Mail an das nachfolgende Postfach: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

Medienvertretenden, denen es nicht möglich ist an der Konferenz teilzunehmen, können die Konferenz über den Social Media Kanal X (@polizei_NRW_du) der Polizei Duisburg verfolgen.

Wenn Sie mit dem Auto anreisen bedenken Sie, dass aufgrund des laufenden Hochschulbetriebes keine Parkplätze in der Tiefgarage der HSPV NRW zur Verfügung stehen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047 Fax: 0203 280 1049 E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:

Polizei Duisburg Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell