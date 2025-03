Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht - Diebstahl einer Auspuffanlage

Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Fulda. Am Mittwochabend (06.03.), gegen 18:45 Uhr, kam es in der Magdeburger Straße im Bereich der dortigen Rabanus-Maurus-Schule zu einer exhibitionistischen Handlung. Dort entblößte sich ein Mann und manipulierte im Anschluss an seinem Geschlechtsteil. Dabei hielt er eine Taschenlampe in der Hand und machte durch laute Rufe auf sich aufmerksam. Zeugen beschreiben den Täter wie folgt: männlich, 170 cm bis 180 cm groß, circa 40 Jahre alt, war mit einer dunklen Hose, einer ärmellosen Jacke - darunter ein helles Longshirt - sowie einer Basecap und einem Rucksack bekleidet. Zudem trug der Mann eine Brille. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl einer Auspuffanlage

Fulda. In der Zeit von Montag (03.03.) bis Mittwoch (05.03.) montierten Unbekannte die Auspuffanlage eines Wohnmobils ab und entwendeten diese anschließend. Das Wohnmobil war im Tatzeitraum auf dem Grundstück der Geschädigten in der Milseburgstraße geparkt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

