POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Giesel und Neuhof

Neuhof (ots)

Am Sonntag (17.11.), gegen 16.25 Uhr, war ein Ehepaar aus dem Landkreis Fulda mit einem Kia Venga auf der L 3206 von Giesel kommend in Richtung Neuhof unterwegs. Aus unklarer Ursache kam die 80-jährige Fahrerin auf regennasser Fahrbahn in einer leichten Linkskurve von der Straße ab, durchfuhr den Straßengraben und prallte frontal gegen einen Baum. Die 80-jährige Fahrerin und ihr 79-jähriger Beifahrer mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und kamen schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Beifahrer verstarb noch am Abend im Krankenhaus aufgrund der schwere seiner Verletzungen.

Die L 3206 war für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Julissa Sauermann

