Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld - Zeugenaufruf

Bad Hersfeld (ots)

HERINGEN-HERFA. Am Sonntag (17.11.) kam gegen 00.50 Uhr ein Pkw in der Herfaer Straße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Hauswand. Anschließend entfernte der Unfallverusacher mit dem noch fahrbereiten Fahrzeug Jaguar XF von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte der beschädigte Pkw kurz darauf von einer Streife der Polizeistation Bad Hersfeld in Heringen festgestellt und angehalten werden. Der Fahrzeugführer stand unter erheblichem Alkoholeinfluss und gab an, dass nicht er, sondern eine weibliche Person den vorangegangenen Unfall verursacht habe. Die weibliche Person konnte wenig später ebenfalls ermittelt werden. Auch diese stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Beide Personen mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Die vermeintliche Unfallverursacherin ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 4.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

gefertigt: PHK Schaar - Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell