POL-OH: Brand einer Waschmaschine- Bewohner per Drehleiter gerettet

Fulda (ots) - Sattelzug mit Süßigkeiten gerät auf der A7 in Vollbrand und sorgt für ein Verkehrschaos mit Rückstau auf A7 und A5. Am Freitag, 15.11.2024, gegen 14:45 Uhr, geriet auf der BAB 7, zwischen dem Hattenbacher und dem Kirchheimer Dreieck, in Fahrtrichtung Kassel, ein Sattelzug aus dem Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Der Fahrer, ein 41-jähriger Ukrainer, konnte ...

