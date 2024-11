Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle rund um Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Auffahrunfall mit Sachschaden

PHILIPPSTHAL-UNTERNEURODE. Am Freitag, gg. 09:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 62, nahe Unterneurode, zu einem Auffahrunfall. Ein 31-jähriger Kleintransporter-Fahrer aus Rumänien befuhr die Bundesstraße in östliche Richtung und wollte kurz vor dem Ortseingang nach rechts auf den Parkplatz einer ehemaligen Gaststätte abbiegen. Eine, dahinter befindliche, 36-jährige PKW-Fahrerin aus Ludwigsau erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Transporters auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 3.000 Euro.

PKW prallt gegen absenkbaren Poller

BAD HERSFELD. Am Freitag, gg. 10:30 Uhr, fuhr eine 78-jährige Hohenrodaerin mit ihrem PKW in der Straße "Am Weinberg" hinter einem Linienbus in westliche Richtung. Dabei missachtete die PKW-Fahrerin in Höhe der Hausnummer 56 das, für sie geltende, Durchfahrtsverbot sowie das Hinweisschild bezüglich des dortigen absenkbaren Pollers. Nachdem der Linienbus berechtigter Weise den abgesenkten Poller passiert hatte, fuhr der Poller wieder automatisch empor. Die 78-jährige übersah dies und stieß gegen den Poller. Der Poller wurde leicht verkratzt, blieb aber funktionstüchtig. Der Gesamtschaden beziffert sich auf ca. 700 Euro.

Auffahrunfall mit Leichtverletztem

HAUNECK-SIEGLOS. Am Freitag, gg. 12:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 27, Höhe Sieglos, im Bereich der dortigen Baustellen-Ampel, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW.

Nachdem ein 32-jähriger Rotenburger und ein 20-jähriger Ebersburger, aus Richtung Bad Hersfeld kommend, vor der auf Rotllicht umschaltenden Ampel angehalten hatten bzw. abbremsten, fuhr ein nachfolgender 37-jähriger Hünfelder auf das Heck des 20-Jährigen auf und schob dessen Fahrzeug auf das Heck des 32-Jährigen. Der 20-jährige Ebersburger wurde leicht verletzt. Zwei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beziffert sich auf ca. 35.000 Euro.

gefertigt:

Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Schaar

