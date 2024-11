Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Donnerstag (14.11.), gegen 20.40 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Opel-Fahrer aus Bebra die Lindenallee aus Richtung Rotenburger Straße kommend in Richtung Bismarckstraße. An der Einmündung zur Mühlenstraße wollte der Fahrzeugführer nach rechts abbiegen, wobei es zu einem Zusammenstoß mit einem 41-jährigen Fußgänger kam, der gerade die Fahrbahn überquerte. Der 41-Jährige wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell