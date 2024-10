Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Unbekannter zersticht sechs PKW-Reifen

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt sechs PKW-Reifen zerstach ein noch unbekannter Täter, der zwischen Sonntag (13.10.2024) 19.30 Uhr und Montag (14.10.2024) 07.45 Uhr in der Reuteallee in Eglosheim wütete. Die Autos, eine Skoda, ein Mercedes, ein Ford, ein Seat und ein VW waren auf Höhe eines Schulungsgebäudes der Hochschule rechts und links der Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Während am Skoda gleich beide Reifen der Beifahrerseite beschädigt wurden, war es an den verbleibenden Fahrzeugen jeweils ein Reifen auf der rechten Seite. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141 22150-0 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell