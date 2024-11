Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Wohnhaus - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Diebstahl aus Wohnhaus

Dipperz. Ein Wohnhaus in der Straße "Am Sand" im Ortsteil Friesenhausen wurde am Donnerstagnachmittag (14.11.) zum Ziel Unbekannter. Die Täter näherten sich nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem silberfarbenen VW Tiguan dem Gebäude. Dort gelangte ein Täter durch die Garage ins Wohnhaus und suchte dort nach Wertgegenständen. Beobachtet von einem Zeugen verließ er danach - nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut - das Haus und bestieg den mit einer weiteren Person besetzten Pkw, der daraufhin in Richtung "Pfütze" davon fuhr. Der Zeuge beschreibt den ersten Täter folgendermaßen: männlich, südländisches Erscheinungsbild, blaue Jacke, olivgrüne Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte versuchten am Mittwoch (13.11.), zwischen 7 Uhr und 22 Uhr, ein Küchenfenster eines Einfamilienhaus in der Straße "An der Liede" aufzuhebeln. Das Fenster hielt stand und die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

