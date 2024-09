Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Falkenbergstraße - Wohnungsbrand mit tödlichem Ausgang

Norderstedt (ots)

Am Montagvormittag (23.09.2024) alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West die Feuerwehr Norderstedt gegen 10:44 Uhr mit dem Alarmstichwort FEU und dem Zusatz "Mehrfamilienhaus, Treppenhaus verraucht" in die Falkenbergstraße. Daraufhin rückten die Berufsfeuerwehr Norderstedt und die Freiwillige Feuerwehr Harksheide aus. Noch auf Anfahrt der Einsatzkräfte erhöhte die Leitstelle auf Grund des Verdachtes, dass sich noch eine Person in der Wohnung befinden könnte, das Alarmstichwort auf FEU-Y, Feuer mit Menschenleben in Gefahr.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr drei Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. Aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang dichter, schwarzer Qualm nach draußen. Schnell konnten die Einsatzkräfte die Brandwohnung im ersten Obergeschoss lokalisieren und sich unter Atemschutz gewaltsam Zugang zu dieser verschaffen, um mit der Personensuche zu beginnen. Bereits nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte die vermisste, männliche Person retten und unter reanimationsbedingungen an den Rettungsdienst übergeben. Im weiteren Verlauf musste die Reanimation allerdings erfolglos eingestellt werden.

Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr vor Ort kamen dieser zwei weitere Personen aus dem Mehrfamilienhaus entgegen. Es handelte sich dabei um Bewohner angrenzender Wohnungen. Diese wurden an den Rettungsdienst zwecks Sichtung übergeben. Eine von beiden Personen wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Weiterhin wurde bei der Kontrolle der übrigen Wohnungen ein Hund durch die Feuerwehr gerettet.

Die Brandbekämpfung in der betroffenen Wohnung zeigte schnell Wirkung, so dass gegen 11:06 Uhr "Feuer unter Kontrolle, Nachlöscharbeiten" gemeldet werden konnte. Nachdem das Objekt mittels Überdruckbelüftung rauchfrei gemacht worden war und durch die Nachalarmierte Sonderkomponente "Logistik" kontaminierte Ausrüstung und Schutzkleidung getauscht worden waren, konnte der Einsatz der Feuerwehr vor Ort gegen 12:10 Uhr beendet werden.

Die Feuerwehr Norderstedt war insgesamt mit 32 Kräften vor Ort im Einsatz. Aussagen zur etwaigen Brandursache und Schadenhöhe können Seitens der Feuerwehr Norderstedt nicht getätigt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Falkenbergstraße war für die Dauer der Maßnahmen vor Ort voll gesperrt.

Pressemitteilung der Polizeidirektion Bad Segeberg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5871093

Erläuterung Alarmstichwort:

FEU = Feuer, Standard (Löschzug) FEU-Y Feuer, Standard (Löschzug), Menschenleben in Gefahr

