FW Norderstedt: Fahrzeugbrand in der Hans-Salb-Straße

Am Dienstag, den 03. September 2024, kam es in Norderstedt zu einem Fahrzeugbrand, in Folge dessen mehrere Kraftfahrzeuge beschädigt wurden. Die Kooperative Regionalleitstelle West alarmierte gegen 23:41 Uhr mit dem Alarmstichwort FEU und dem Zusatz "PKW-Brand am Gebäude" die Freiwillige Feuerwehr Glashütte in die Hans-Salb-Straße.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr wenige Augenblicke nach Alarmierung vor Ort eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein Fahrzeug stand im Bereich des Vorderwagens im Vollbrand, das Feuer griff auf einen davor stehenden zweiten PKW im Heckbereich über. Weitere Fahrzeuge wurden durch die Wärmestrahlung beschädigt.

Umgehend wurde mit einer sogenannten Riegelstellung begonnen, um die angrenzende Wohnbebauung vor einem Flammenüberschlag zu schützen. Zudem wurde die direkte Brandbekämpfung eingeleitet und die beiden in Brand geratenen PKW unter Atemschutz gelöscht.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, diese hat die Ermittlungen der Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenaussagen und sachdienliche Hinweise:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5857349

Von Seiten der Feuerwehr können zur Ursache, sowie Schadenshöhe keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Glashütte mit insgesamt 18 Einsatzkräften. Gegen 00:32 Uhr konnte der Einsatz für die Feuerwehr vor Ort beendet werden.

Parallel war es gegen 00:06 Uhr in der Robert-Koch-Straße und somit ebenfalls im Stadtteil Glashütte zur Auslösung einer Brandmeldeanlage gekommen. Dieser Einsatz wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Harksheide wahrgenommen. Hier stellte sich nach der Erkundung heraus, dass kein Brandereignis vorlag. Der Einsatz konnte gegen 00:44 Uhr beendet werden.

Erläuterung Alarmstichwort:

Feuer, Standard (Löschzug)

