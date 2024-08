FW Norderstedt: Feuerwehr eskortiert Müllfahrzeug

Feuerwehr Norderstedt

Feuerwehr eskortiert Müllfahrzeug

Norderstedt

Nicht schlecht gestaunt haben dürften einige Norderstedter am heutigen Montagmittag (26.08.2024), als die Feuerwehr Norderstedt einen Müllpresswagen eskortiert hat. Der Grund ist ein simpler.

Im Fahrzeug war es bei einem Pressvorgang laut Fahrer zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, so dass die Feuerwehr Norderstedt gegen 12:29 Uhr durch die Kooperative Regionalleitstelle West mit dem Alarmstichwort "Feuer - LKW/ Kleintransporter" in den Flurweg alarmiert wurde.

Umgehend rückten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Norderstedt, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt zur gemeldeten Adresse aus. Geistesgegenwärtig hatte der Fahrer des Müllfahrzeuges zuvor bereits die Presskralle an die Ladung gefahren und der Laderaum dadruch nahezu luftdicht abgeschlossen, so dass beim Eintreffen der Feuerwehr nur noch ein verbrannter Geruch, aber keine Rauchentwicklung mehr wahrnehmbar war.

Die Kontrolle mittels Wärmebildkamera ergab allerdings weiterhin eine leicht erhöhte Temperatur, so dass das Müllfahrzeug in Abstimmung mit dem Betriebsamt der Stadt Norderstedt auf den nahegelegenen Bauhof in der Friedrich-Ebert-Straße eskortiert wurde. Dort wurde es entleert und der Abfall mittels Wasser weiter herunter gekühlt.

Knapp eine Stunde nach Alarmierung war der Einsatz der Feuerwehr Norderstedt beendet.

