POL-PDNR: Fahrradfahrer gestürzt

Altenkirchen (ots) - Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz führten am Nachmittag und frühen Abend des 12.08.2024 Kontrollen im Innenstadtbereich Altenkirchen, sowie am Bahnhof Altenkirchen, durch. Es kam zu einer Sicherstellung und zur Feststellung eines Verstoßes, welcher entsprechend geahndet wird. Die Polizeiinspektion Altenkirchen beabsichtigt auch in Zukunft in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei Koblenz ...

mehr