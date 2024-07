POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug durchwühlt, Unfallflucht

Aalen (ots) - Fellbach: Diebstahl aus Pkw Am Donnerstagvormittag entwendete ein Dieb einen Rucksack aus einem unverschlossenen Pkw in einer Tiefgarage am Raiffeisenplatz. In diesem befand sich eine VR-Brille, sowie diverse Getränke. Der Polizeiposten Schmiden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 9519130 um Hinweise zum noch unbekannten Täter. Winterbach: Versuchter Einbruch In der ...

