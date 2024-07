Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle - Flächenbrand - Scheibe eingeschlagen

Aalen (ots)

Bartholomä: Unfall beim Überholen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von rund 5000 Euro ist es am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der L1165 zwischen Bartholomä und Lauterburg gekommen. Ein 30-jähriger VW-Fahrer befuhr die L1165 in Richtung Lauterburg. Hier setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Sprinter an, dessen 47-jähriger Fahrer sich ebenfalls dazu entschloss, einen vor ihm fahrende LKW zu überholen. In der Folge streiften sich die beiden Fahrzeugseiten.

Bopfingen/Dorfen: Motorräder kollidieren in Kurve miteinander

Auf der K3316 sind am Donnerstag zwei Motorradfahrer in einer Kurve frontal miteinander kollidiert. Ein 33-jähriger Motorrad-Fahrer befuhr gegen 18:50 Uhr die K3316 in Richtung Dorfen. Beim Überholte eines vor ihm fahrenden LKW und eines Traktors kollidierte er frontal mit dem Motorrad eines entgegenkommenden 29-Jährigen. Beide Fahrer zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der 33-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. An ihren Motorrädern entstand Totalschaden in Höhe von gesamt etwa 22000 Euro. Die K3316 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 21 Uhr voll gesperrt.

Durlangen: Flächenbrand

Vermutlich indem ein Unbekannter in der Zimmerbacher Straße Heubahnen mutwillig anzündetet, kam es am Freitag gegen 14 Uhr dort zu einem Flächenbrand. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in der Richard-Bullinger-Straße gegen 16:15 Uhr an einem dort geparkten PKW die Beifahrerseite eingeschlagen. Anschließend entwendet er einen Geldbeutel, sowie eine unter dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd 07171/3580.

