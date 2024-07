Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstah aus Pkw, Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Fellbach: Diebstahl aus Pkw

Am Donnerstagvormittag entwendete ein Dieb einen Rucksack aus einem unverschlossenen Pkw in einer Tiefgarage am Raiffeisenplatz. In diesem befand sich eine VR-Brille, sowie diverse Getränke. Der Polizeiposten Schmiden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 9519130 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Winterbach: Versuchter Einbruch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 18:45 Uhr und 05:30 Uhr, versuchte ein Dieb sich Zutritt zu einem Firmengebäude in der Remsstraße zu verschaffen. Nachdem es dem Langfinger nicht gelang in das Gebäude einzudringen, ergriff er die Flucht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

