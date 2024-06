Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 45-Jährige alkoholisiert am Steuer

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (19.06.) informierten aufmerksame Zeugen gegen 09:00 Uhr die Polizei, nachdem sie eine scheinbar alkoholisierte Frau beobachtet hatten, die in Köln-Dellbrück in ihren Pkw stieg und in Richtung Bergisch Gladbach fuhr.

Nach einer kurzen Fahndung konnten Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach den Pkw schließlich in einer Nebenstraße im Bergisch Gladbacher Stadtteil Hand feststellen. Die Fahrerin parkte ihren Seat gerade in einer Parklücke ein, als sie von den Polizisten angesprochen und kontrolliert wurde. Hierbei zeigten sich bereits deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Alkoholkonsum bei der 45-jährigen Bergisch Gladbacherin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge darf sie daher vorerst nicht mehr fahren und muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (th)

