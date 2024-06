BPOLI-OG: International gesuchter Straftäter in Auslieferungshaft

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern Morgen an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl einen marokkanischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 25-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und eine 25-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Saskia Fischer Telefon: ...

