FW Norderstedt: Gutenbergring - Feuer in einem Gewerbeobjekt

Norderstedt (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West die Feuerwehr Norderstedt gegen 06:21 Uhr mit dem Alarmstichwort FEU-G und dem Zusatz "Lagerhalle" in den Gutenbergring. Daraufhin rückten die Freiwillige Feuerwehr Garstedt und die Freiwillige Feuerwehr Glashütte aus. Im weiteren Einsatzverlauf wurde zudem die Freiwillige Feuerwehr Harksheide mit der Sonderkomponente "Logistik" nachalarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr wenige Augenblicke nach Alarmierung am Einsatzort eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. Aus dem Dach eines Gewerbeobjektes drang dichter, schwarzer Qualm.

Umgehend verschafften sich die Einsatzkräfte daraufhin unter Atemschutz Zugang zum Objekt und konnten im Inneren der vollständig verqualmten Halle schnell die Ursache für die enorme Rauchentwicklung ausmachen und mit der Brandbekämpfung beginnen. Ein Schwertransportwagen mit einem Großbauteil brannte in voller Ausdehnung.

Parallel zur direkten Brandbekämpfung wurde vorsorglich über zwei Drehleitern eine Riegelstellung an der Brandwand aufgebaut, um im Falle einer Brandausbreitung das Feuer an dieser halten zu können.

Die Brandbekämpfung zeigte schnell Wirkung und gegen 07:17 Uhr konnte "Feuer aus, umfangreiche Nachlöscharbeiten" gemeldet werden. Eine besondere Gefährdung bestand in diesem Fall durch in der Nähe des Brandobjektes gelagerter Druckgasbehälter, welche zum Teil aus der Halle geborgen und in einem Wasserbad herunter gekühlt werden mussten.

Nachdem die Halle mittels Überdruckbelüftung rauchfrei gemacht worden war, konnte der Einsatz vor Ort gegen 09:11 Uhr beendet werden. Die Feuerwehr Norderstedt war insgesamt mit 42 Kräften vor Ort im Einsatz.

Aussagen zur etwaigen Brandursache und Schadenhöhe können Seitens der Feuerwehr Norderstedt nicht getätigt werden. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Erläuterung Alarmstichwort:

FEU-G = Feuer, größer Standard (Löschzug und Ergänzungslöschgruppe)

