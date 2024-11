Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Sattelzug mit Süßigkeiten gerät auf der A7 in Vollbrand und sorgt für ein Verkehrschaos mit Rückstau auf A7 und A5.

Am Freitag, 15.11.2024, gegen 14:45 Uhr, geriet auf der BAB 7, zwischen dem Hattenbacher und dem Kirchheimer Dreieck, in Fahrtrichtung Kassel, ein Sattelzug aus dem Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand.

Der Fahrer, ein 41-jähriger Ukrainer, konnte den Lkw noch auf den Standstreifen steuern und verlassen. Kurz nachdem die Sattelzugmaschine in Brand geraten war, griff das Feuer auch auf den Auflieger über, der voll mit Süßigkeiten beladen war. Das Gespann brannte letztendlich vollständig aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das sorgte für mehr als 20 Kilometer Rückstau auf der A7 und A5. Während der Bergungsarbeiten war die A7 für mehrere Stunden voll gesperrt.

Die Feuerwehr Kirchheim, Niederaula, Kleba und Hattenbach waren im Rahmen der Lösch- und Einsatzarbeiten vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.ooo Euro.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, PHK Folmeg

