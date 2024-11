Polizei Aachen

POL-AC: Zeugenaufruf - Unbekannte nach Raubüberfall in Würselen flüchtig

Würselen (ots)

Gestern Abend (07.11.2024) ist es zu einem Raubüberfall in einem Imbiss in der Morsbacher Straße in Würselen gekommen.

Gegen 20:30 Uhr betraten zwei maskierte Personen - einer mit einem Messer, der andere mit einer Schusswaffe bewaffnet - die Lokalität. Ein weiterer Tatverdächtiger befand sich an der Eingangstür des Imbisses und sicherte nach derzeitigem Ermittlungsstand den Fluchtweg. Die beiden Männer bedrohten einen Angestellten sowie einen Kunden und raubten Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der anwesende Kunde wurde im Rahmen des Vorfalls mit einem Schlag gegen den Kopf verletzt und musste medizinisch behandelt werden.

Nachdem es in Würselen in der näheren Vergangenheit zu mehrere Raubdelikten gekommen ist, ermittelt nun eine Ermittlungsgruppe der Polizei Aachen. Zudem wurde die polizeiliche Präsenz im Stadtgebiet Würselen deutlich erhöht.

Personen, die im Stadtgebiet Würselen verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten sich bei den Ermittlern zu melden. Telefonisch erreichen Sie die Kriminalpolizei zu den Bürozeiten unter 0241-9577 31501 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (kg)

