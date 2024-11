Polizei Aachen

POL-AC: Räuberischer Diebstahl im Schuhgeschäft - Täter flüchtig

Aachen (ots)

Mit einem besonders dreisten Täter hatten es gestern (06.11.2024) Mitarbeiter eines Schuhgeschäfts im Aachener Hirschcenter zu tun.

Der Mann betrat den Laden gegen 18:20 Uhr und ging zielgerichtet in Richtung der Sportschuhabteilung. Dort nahm er einen Karton mit weißen Sneakern aus dem Regal und zog diese an. Seine zuvor getragenen - ebenfalls weißen - Sneaker legte er in den Karton und stellte ihn zurück ins Regal. Dann wollte er schnellen Schrittes den Laden verlassen.

Eine Mitarbeiterin des Geschäfts hatte den dreisten Tausch jedoch mitbekommen und stellte sich ihm in den Weg. Der Unbekannte schubste die Frau jedoch zur Seite und flüchtete aus dem Laden. Auch andere, unbeteiligte Zeugen, die sich ihm in den Weg stellten, schubste er zur Seite. Er konnte unerkannt flüchten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 160 cm groß, schlanke Statur, Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kappe, einem schwarzen T-Shirt und einer grauen Jacke.

Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Angaben machen können, sollen sich unter 0241-9577 33201 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210) bei der Kriminalpolizei melden.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell