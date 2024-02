BPOLI-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und der Bundespolizeiinspektion Konstanz - Verurteilung eines Schleusers zu sieben Monaten Haft

Konstanz / Singen / Friedrichshafen (ots) - Am vergangenen Wochenende vollstreckten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz vier offene Haftbefehle. Ein Gesuchter konnte seine Strafe bezahlen, drei weitere traten ihre jeweiligen Haftstrafen an. Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Friedrichshafen stellten am Freitagvormittag (26. Januar 2024) an der ...

mehr