POL-AC: PKW gerät während der Fahrt in Brand

Alsdorf (ots) - Ein 23-jähriger Mann ist in der vergangenen Nacht (06.11.24, 1.00 Uhr) in der Maurerstraße mit einer Eisenstange auf zwei Busfahrer losgegangen. Beide Männer wurden bei dem Angriff schwer verletzt. Nachdem der Tatverdächtige den Bus an der Endstation nur widerwillig verlassen hatte, beschimpfte und beleidigte er den 65-jährigen Fahrer. Anschließend entfernte sich der Mann, er kehrte jedoch wenig ...

