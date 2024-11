POL-OH: Pressemitteilung zu Verkehrsunfall in Neuhof, L 3206, am 17.11.2024 Nachtrag: tödlicher Verkehrsunfall

Rotenburg an der Fulda (ots) - Gegen 03.30 Uhr am heutigen Samstagmorgen kam es aufgrund eines Waschmaschinenbrandes im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rotenburger Lindenstraße zu einer starken Rauchentwicklung. Da die etwa 7 Bewohner das Haus aus diesem Grunde nicht sicher verlassen konnten, wurden sie sowie zwei Hunde durch die Feuerwehr per Drehleiter gerettet und ins Freie verbracht. Eine Wohnung musste durch ...

