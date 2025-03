Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Diebstahl

Lauterbach. Zwei unbekannte Täter versuchten am Donnerstag (06.03.), gegen 17 Uhr, hochwertige Lasermessgeräte in einem Baumarkt in der Straße "An der Gall" zu entwenden. Mitarbeiter wurden auf den Diebstahlversuch aufmerksam, woraufhin die Langfinger nach aktuellen Erkenntnissen ohne Diebesgut die Flucht ergriffen. Sie beschreiben die Täter wie folgt:

Täter 1: osteuropäisches Erscheinungsbild, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlanke Statur, 25-30 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Basecap, schwarzen Daunenjacke, schwarzen Hose und Sonnenbrille

Täter 2: osteuropäisches Erscheinungsbild, circa 1,85m groß, 35 bis 40 Jahre, Glatze, schlanke Statur, schmaler Kinnbart, schwarz matte Lederschuhe (spitz zulaufend nach vorn), schwarze Jacke, schwarze Jeanshose

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

