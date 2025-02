Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Im Tatzeitraum vom 15.02.2025 zwischen 23:00 Uhr und 23:12 Uhr betraten drei bislang unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus in der Schleizer Straße in Zeulenroda-Triebes, wo sie von einem Hausbewohner eingelassen wurden. Die Täter täuschten einen Besuch im Haus vor, weshalb der Zugang gewährt wurde. In der Folge versuchten die unbekannten Täter mittels Werkzeug und körperlicher Gewalt in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses einzudringen, was jedoch misslang. Anschließend entfernten sich die drei Täter vom Tatort. An der Wohnungseingangstür entstand Sachschaden in Höhe von circa 200EUR. Bei den Tätern handelte es sich um zwei männliche und eine weibliche Person, ca. 170 cm groß und ca. 25-35 Jahre alt, wobei die weibliche Person sichtbare Tätowierungen aufwies. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch Beamte der Polizeiinspektion Greiz verliefen negativ. Die Polizeiinspektion Greiz führte vor Ort die Tatortarbeit durch, leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch gegen Unbekannt ein und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661 6210, Bezugsnummer: 0041620/2025. <PH>

