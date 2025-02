Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der L1081

Greiz (ots)

Rückersdorf. Am Samstag, den 15.02.2025 gegen 12:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung L1081 / L1082 kurz vor der Ortslage Rückersdorf ein schwerer Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. Eine 38-jährige VW-Fahrerin befuhr die L1082 aus Richtung Linda bei Weida kommend in Fahrtrichtung Rückersdorf und bog auf die L1081 in Richtung Ronneburg ab. Dabei übersah die Fahrzeugführerin eine aus Richtung Ronneburg kommende Dacia-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 8000EUR, Personen wurden durch den Aufprall nicht verletzt. <PH>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell