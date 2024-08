Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Altenburg (ots)

Treben: Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 01.08.2024 bis zum 22.08.2024 in ein Einfamilienhaus in Niederleupten in der Hauptstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach Angaben des Geschädigten Sportausrüstung, Heimelektronik und eine Mikrowelle. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0218418/2024 entgegen (Tel. 03447 / 471-0). (CS)

