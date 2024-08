LPI-G: Polizeieinsatz in Greiz - Moschwitz - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Gera: Polizeibeamte kontrollierten am frühen Freitagmorgen in der Bauvereinstraße einen PKW Suzuki. Hierbei konnte bei der 61-jährigerin Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab 1,75 Promille. Anschließend folgten eine Blutentnahme im Klinikum, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Unterbindung der Weiterfahrt. Die Fahrerin muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. (AK) Rückfragen bitte an: ...

