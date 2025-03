Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Audi kollidiert mit geparktem Fahrzeug - Unfallverursacherin verletzt

Fulda (ots)

Poppenhausen, 08. März 2025

Am Samstag morgen,(08.03.), ereignete sich um 07:21 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Poppenhausen. Eine 51-jährige Frau aus der Gemeinde Poppenhausen fuhr mit ihrem PKW auf der Hauptdurchgangsstraße "Am Forsthaus" in Richtung Ortsmitte. Die Fahrzeugführerin kollidierte aus eigenem Verschulden mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW-Audi RS6 Avant. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi RS6 auf einen weiteren geparkten VW geschoben. Anwohner leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Die Unfallverursacherin wurde anschließend zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Hauptdurchgangsstraße "Am Forsthaus" musste während der Bergungs- und Rettungsarbeiten vorübergehend voll gesperrt werden. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 100.000 Euro.

