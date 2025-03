Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden auf K4 zwischen Allmus und Mittelberg

Fulda (ots)

Hofbieber. Am Freitag (07.03.) kam es gegen 16:00 Uhr auf der Kreisstraße 4 zwischen Allmus und Mittelberg zu einem Motorradunfall mit Personenschaden. Ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Petersberg befuhr mit seiner Yamaha die Kreisstraße von Allmus kommend in Fahrtrichtung Mittelberg. Kurz vor einer Rechtskurve verbremste sich der Motorradfahrer, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr in den linksseitigen Graben. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und kam in ein örtliches Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell